Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı ve emniyete götürüldü.

17.04.2024 13:53
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Besni ilçesinde hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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