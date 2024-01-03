Adıyaman\'ın Besni ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Besni Mahallesi Atatürk Caddesi'nde V.E'ye ait bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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