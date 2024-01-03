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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan V.E'ye ait bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, iş yerinde hasara neden oldu.

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
03.01.2024 - 12:53,
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Besni Mahallesi Atatürk Caddesi'nde V.E'ye ait bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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