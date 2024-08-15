Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 AAY 750 plakalı otomobil, Sugözü Mesire Alan girişinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Ali Ulvi Bilen, Ömer Faruk Alkayış, Osman Galip Tekin ve Fatih Talha Aydoğdu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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