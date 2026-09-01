Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Adıyaman\'ın Besni ilçesinde otomobil TIR\'a arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesi Yoldüzü köyü yakınlarında akşam saatlerinde otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girerken sürücü araçta sıkıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR şoförü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni ilçesi Yoldüzü köyü yakınlarında meydana geldi. Abdullah Kılınç idaresindeki 06 FIL 384 plakalı otomobil, Hüseyin Karlı yönetimindeki 34 FDM 337 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan sürücü Kılınç, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile TIR şoförü, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil TIR'a arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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