Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen bir tır ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Gökhan Kaya isimli yaralı kurtarılamadı.

17.07.2024 05:43
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 02 FY 896 plakalı tır ile 06 BTK 480 plakalı otomobil, Besni yol ayrımında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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