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Adıyaman'ın Çat Barajı'ndaki yüzen adaların korunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Çat Barajı'ndaki yüzen adaların korunması için çalışma başlatıldı

Adıyaman Üniversitesi tarafından başlatılan proje kapsamında, Çat Barajı'ndaki yüzen adaların korunması ve canlandırılması çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje ile adaların eski görünümüne kavuşması ve Adıyaman'ın turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman\'ın Çat Barajı\'ndaki yüzen adaların korunması için çalışma başlatıldı
17.01.2024 - 15:39,
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda yer alan "yüzen adalar"ın korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, akademisyenler tarafından başlatılan projelerin tamamlanıp yetkili kurumlara sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaların yok olmasını önlemek için yeniden canlandırma projesi üniversitemiz tarafından tamamlanmış durumdadır. Proje kapsamında ilk aşamada 200 metrekarelik adanın korunması ve canlandırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında yüzen adaların 1950'li yıllardaki seviyesi olan 30 dekara kadar çıkarılması planlanmaktadır. Yüzen adaların ihyası ile Adıyaman'ın ulusal ve uluslararası turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Proje kapsamında adaların korunması ve eski görünümüne kavuşmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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Adıyaman, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

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