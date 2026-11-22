Adıyaman'ın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde 2 saat içinde kuvvetli yağış bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman'ın güneyi ve Şanlıurfa'nın kuzeyinde 2 saat içinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adıyaman'ın güney, Şanlıurfa'nın kuzey çevrelerinde etkisini artırarak gelecek 2 saat içinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Kaynak: AA
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