Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, Kahta- Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?