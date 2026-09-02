Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A.A. idaresindeki 06 CIG 183 plakalı hafif ticari araç, Kahta- Siverek kara yolu Gölgeli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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