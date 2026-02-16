Adıyaman İtfaiyesi'nden Zamanla Yarışan Kurtarma Operasyonu

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında asansör boşluğuna düşen iki işçiyi hızlı müdahaleyle kurtardı.

Turgutreis Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta, iskele üzerinde çalışan yabancı uyruklu iki işçinin dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştüğü ihbarını alan Adıyaman İtfaiyesi, saniyeler içinde olay yerine intikal etti.

Asansör boşluğuna inen uzman itfaiye personeli, yaralı işçilere ilk müdahale alanında ulaştı. Halat ve sedye yardımıyla bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarılan işçiler, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.