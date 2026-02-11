Adıpayam Kadın Kooperatifi, Yöresel Lezzetleri Kırşehir'de Tanıtacak - Son Dakika
Adıpayam Kadın Kooperatifi, Yöresel Lezzetleri Kırşehir'de Tanıtacak

11.02.2026 13:24  Güncelleme: 14:41
Adıyaman Belediyesi Adıpayam Kadın Kooperatifi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadın kooperatiflerinin katılacağı Kırşehir'deki fuarda yöresel ürünlerini sergileyecek. Etkinlik, kadın emeğinin desteklenmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Adıpayam Kadın Kooperatifi, bölgeye özgü yöresel lezzetleri, Kırşehir Belediyesi'nin davetiyle 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin katılım sağlayacağı fuarda tanıtacak.

Adıpayam Kadın Kooperatifi, 11–14 Şubat 2026 tarihleri arasında Kırşehir'de bulunan Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuarda açacağı stantta ürünlerini sergileyecek ve satış yapma imkanı bulacak. Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı-Müzik Alanı kapsamındaki çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilecek programla, kadın emeğinin desteklenmesi ve deprem sonrası dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kadın emeğinin önemine ve dayanışmaya vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman Belediyesi olarak kadın kooperatiflerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Adıpayam Kadın Kooperatifimizin Kırşehir'de düzenlenecek bu anlamlı organizasyonda yer alması, hem yöresel ürünlerimizin tanıtımı hem de deprem sonrası kadınlarımızın ekonomik hayata daha güçlü katılımı açısından büyük önem taşımaktadır. 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller arasında kurulan bu dayanışma köprüsü, yaralarımızı birlikte sarma irademizin en güzel göstergesidir. Bu kıymetli organizasyona ev sahipliği yapan Kırşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınlarımız ürettikçe Adıyaman güçlenecek, Türkiye güçlenecektir."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Kırşehir, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

