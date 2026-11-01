Adıyaman Kahta'da kamyonetin savrulduğu kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da kamyonetin savrulduğu kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da kamyonetin savrulduğu kazada 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dün akşam kamyonet ile otomobil çarpıştı, savrulan kamyonet yoldan çıktı ve 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı kamyonet sürücüsünün hayati tehlikesi var, diğer yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Rıdvan A. (36) idaresindeki 02 AEY 347 plakalı otomobil ile Mustafa S.'nin (30) kullandığı 02 AEY 778 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet savrularak yoldan çıkarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Rıdvan A. ile yanındaki Şeyma A., (31) ve Dila A., (4) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da kamyonetin savrulduğu kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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