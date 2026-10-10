Adıyaman Kahta'da suya kapılan civciv, çevredeki bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı

Adıyaman Kahta'da suya kapılan civciv, çevredeki bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Kahta'da şiddetli yağmur sonrası oluşan su birikintisine kapılan civciv, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Hareketsiz kalan civciv sudan çıkarılıp kurutulduktan sonra tavukların bulunduğu kümese götürülerek korumaya alındı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde şiddetli yağmur sonrası oluşan su birikintisine kapılan civciv, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sabah saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe genelinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Sulara kapılarak hareketsiz kalan civciv, durumu fark eden çevredeki Recep Doğan tarafından çıkarıldı. Yeniden hareket etmeye başlayan civcivi kurulayan Doğan, daha sonra onu tavuklarının bulunduğu kümese götürerek korumaya aldı.
Kaynak: DHA
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