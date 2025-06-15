Adıyaman Kalesi\'nin Eteklerindeki Sanat Sokağı Yeniden Canlanıyor

(ADIYAMAN) - 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman Kalesi'nin eteklerindeki Sanat Sokağı, Adıyaman Belediyesi personeli ressam Mahmut Yıldız'ın çizdiği duvar resimleriyle yeniden canlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kaderine terk edilen Adıyaman Kalesi'nin eteklerindeki Sanat Sokağı, Adıyaman Belediyesi çalışanlarından ressam Mahmut Yıldız'ın duvar resimleri ile kentin tarihine ve kültürel kimliğine görsel bir hafıza alanı kazandırıyor.

Çalışmalarda, Adıyaman'a özgü geleneksel yaşam biçimleri ile tarihi miras öğeleri bir araya getirilerek hem halkın hem de kente gelen ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor.

Bir zamanlar sprey boyayla karalanan gri yüzeyler, şimdi Adıyaman'ın yöresel kıyafetleri, geleneksel üretim teknikleri, tarihi figürleri ve yapılarıyla bir bir canlanıyor. Nenelerin, teyzelerin, amcaların yöresel kıyafetlerinden taş fırınlara, ayran teknelerinden Cendere Köprüsü'ne kadar kentin belleğini yansıtan detaylar, sokak duvarlarını yaşayan bir kültür galerisine dönüştürüyor.

Sanat sokağı kültürel kimliğini yeniden kazanıyor

Sanat Sokağı'nda yürütülen çalışmalarla, yalnızca estetik bir dönüşüm sağlanmıyor; aynı zamanda sokağın adına yakışır biçimde bir kültür rotasına dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden sanatçıların üretim yaptığı sokak, geçmişte sprey boyalarla yapılan gelişi güzel karalamalarla estetik bütünlüğünü kaybetmişti. Çalışmalarla birlikte, duvarlara anlam taşıyan ve göze hitap eden eserler kazandırılarak, sokağın yeniden Adıyaman'ın sanatla iç içe noktalarından biri haline gelmesi sağlanıyor.