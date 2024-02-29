Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı depremzede aileleri ziyaret etti

Adıyaman\'ın Çelikhan Kaymakamı depremzede aileleri ziyaret etti

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Altınöz, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek afet konutlarıyla ilgili bilgi verdi.

29.02.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, konteyner kentte kalan depremzede aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Altınöz, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından konteyner kentte yaşamlarını sürdüren depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü.

Burada kalan ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Altınöz, afet konutlarıyla ilgili hak sahipliği ve inşaat süreciyle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika
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