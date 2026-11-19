Adıyaman kent merkezinde sabah oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü. Ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken sürücüler araç farlarını yakarak kontrollü ilerledi.
Adıyaman'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin bazı yerlerde 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sürücüler, araç farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Kaynak: AA
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