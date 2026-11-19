Adıyaman'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin bazı yerlerde 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücüler, araç farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.