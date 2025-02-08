Adıyaman-Malatya Yolu Kar nedeniyle Kapandı

Adıyaman Valiliği, kar yağışı nedeniyle Adıyaman- Malatya kara yolu Çelikhan güzergahının çift taraflı ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce Adıyaman-Çelikhan ile Çelikhan-Malatya kara yolunun çift yönlü ulaşıma kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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