Adıyaman Mart ayında beyaza büründü - Son Dakika
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Adıyaman Mart ayında beyaza büründü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık 1350 rakımlı ilçede bahar ayında kar yağdı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2-3 santim oldu ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

22.03.2024 19:49  Güncelleme: 19:51
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Adıyaman Mart ayında beyaza büründü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yaklaşık 1350 rakımlı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bahar ayında kar yağdı. Bahar yağmurları yerini kar yağışına bıraktı. 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' sözüyle dikkat çekilmek istenilen kış, Sincik ilçesine yeniden geldi. Bu mevsim kar yağışının neredeyse hiç olmadığı ilçeye, baharda kar yağdı.

İlçe merkezi beyaza bürünürken, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2-3 santim olduğu, şuana kadar ulaşım ile ilgili bir sorun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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