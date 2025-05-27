Adıyaman Muhtarlar Federasyonu\'ndan Belediye Ziyareti

(ADIYAMAN) - Hafta sonu gerçekleşen ikinci olağan genel kurulun ardından yeniden başkan seçilen Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

Başkan Tutdere, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette konuşan Tutdere, seçilen yeni yönetime başarılar dileyerek, şunları söyledi:

"Adıyaman Belediyesi olarak muhtarlarımızla yoğun bir iş birliği içerisindeyiz. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olarak sizlerin katkısı bizim için çok kıymetli. Şehrimizi yeniden inşa sürecinde birlikte yol alıyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız, altyapımız büyük bir dönüşüm sürecinde. Bu süreç, geleceğimiz için kıymetli bir miras olacak. Evet, bu işler zahmetli; vatandaşlarımız zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyor. Ancak en zoru altyapıdır ve biz işe en zorundan başladık. Hep birlikte bu süreci tamamlayacak, üstyapılarla daha konforlu bir Adıyaman'ı halkımıza sunacağız."

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Taş ise Tutdere'ye teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Genel kurulumuzu tamamlayarak yeni yönetimimizi oluşturduk. Sekiz derneğimizle büyüyen bir aileyiz. Hepimizin tek amacı halkımıza hizmet etmek. Sayın Başkanımızın hiçbir ayrım gözetmeden Adıyaman'ın sorunlarını her platformda dile getirmesi bizleri gururlandırıyor. Ankara'da da bu duruş büyük takdir topluyor. Belediyemizle iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Federasyon olarak üye sayımızı 92'den 180'e çıkardık. Her geçen gün büyüyerek Adıyaman'a daha güçlü destek olacağız."