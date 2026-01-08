İstanbul'da Adıyaman Rüzgarı: Belediye Stantları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Adıyaman Rüzgarı: Belediye Stantları Yoğun İlgi Gördü

İstanbul\'da Adıyaman Rüzgarı: Belediye Stantları Yoğun İlgi Gördü
08.01.2026 16:27  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri, yoğun ilgiyle başladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtmayı hedeflediklerini vurguladı.

(ADIYAMAN) - İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda 8–11 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı. Organizasyonun ilk gününde Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan stantlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Adıyaman'ın tarihini, kültürünü ve üretim gücünü İstanbul'a taşıyan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle bir araya geldi.

Tanıtım Günleri'nde; Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (ADİMEK) üretilen el emeği ürünler ile Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Etkinlikte konuşan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Şehrimiz küllerinden yeniden doğuyor"

"Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da; medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Adıyaman'ın Tanıtım Günleri vesilesiyle bir aradayız. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması, kaldığı yerden hikayesini sürdürmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sizlerin dayanışması, desteği; devletimizin ve kurumlarımızın yatırımlarıyla ortaya koyduğumuz ortak mücadele sayesinde Adıyaman bugün küllerinden yeniden doğuyor. Adıyamanlılar gittiği yeri güzelleştirir. Adıyaman; kardeşliğin, hoşgörünün, barışın şehridir. Farklı kültürlerin, inançların ve dillerin bir arada yaşadığı bu kadim kentin mayasını gittiğimiz her yere taşıyoruz. Bu, hepimizin en büyük zenginliğidir. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'la dayanışma içinde olan tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine, hayırseverlere, iş insanlarımıza ve yüreği güzel herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Atatürk Havalimanı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Adıyaman, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Adıyaman Rüzgarı: Belediye Stantları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:03:14. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Adıyaman Rüzgarı: Belediye Stantları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.