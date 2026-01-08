İstanbul\'da Adıyaman Rüzgarı: Belediye Stantları Yoğun İlgi Gördü

(ADIYAMAN) - İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda 8–11 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen "Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı. Organizasyonun ilk gününde Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan stantlar, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Adıyaman'ın tarihini, kültürünü ve üretim gücünü İstanbul'a taşıyan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle bir araya geldi.

Tanıtım Günleri'nde; Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (ADİMEK) üretilen el emeği ürünler ile Adıpayam Kadın Kooperatifi'nin ürünleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Etkinlikte konuşan Tutdere, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Şehrimiz küllerinden yeniden doğuyor"

"Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da; medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Adıyaman'ın Tanıtım Günleri vesilesiyle bir aradayız. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması, kaldığı yerden hikayesini sürdürmesi için büyük bir gayret içerisindeyiz. Sizlerin dayanışması, desteği; devletimizin ve kurumlarımızın yatırımlarıyla ortaya koyduğumuz ortak mücadele sayesinde Adıyaman bugün küllerinden yeniden doğuyor. Adıyamanlılar gittiği yeri güzelleştirir. Adıyaman; kardeşliğin, hoşgörünün, barışın şehridir. Farklı kültürlerin, inançların ve dillerin bir arada yaşadığı bu kadim kentin mayasını gittiğimiz her yere taşıyoruz. Bu, hepimizin en büyük zenginliğidir. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'la dayanışma içinde olan tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine, hayırseverlere, iş insanlarımıza ve yüreği güzel herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."