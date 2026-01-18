Adıyaman Üniversitesi'nden Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
Adıyaman Üniversitesi'nden Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ne Ziyaret

18.01.2026 09:48  Güncelleme: 11:29
Adıyaman Üniversitesi Onarıcı Tarım Uygulamaları Proje Ekibi, Bornova'da yerel tohumlar ve sürdürülebilir tarım konularında bilgi almak üzere Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, biyoçeşitlilik ve kent bostanları ile ilgili projeler hakkında bilgi edinildi.

(İZMİR) - Adıyaman Üniversitesi Onarıcı Tarım Uygulamaları Proje Ekibi, Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret ederek; yerel tohumlar, biyoçeşitlilik, kent bostanları ve sürdürülebilir tarım çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Adıyaman Üniversitesi Onarıcı Tarım Uygulamaları Proje Ekibi, Bornova Belediyesi'nin ekolojik tarım ve sürdürülebilir gıda politikalarının önemli merkezlerinden Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete Prof. Dr. Erhan Akça, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bayram, Proje Uzmanı Cihan Erdem, Osman Önder Altunbaş ve Mehmet Uçkun katıldı.

Ziyaret kapsamında proje ekibine; Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi'nin çalışmaları, kent bostanları, biyoçeşitlilik projeleri, coğrafi işaretli ürünler, eğitim faaliyetleri ile Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerle ilgili kapsamlı bilgi verildi.

Bornova'nın yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaları ile onarıcı tarım anlayışını merkeze alan uygulamaları, akademisyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bilim ve yerel yönetim iş birliği vurgusu

Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in de katıldığı ziyarette, üniversitelerle yerel yönetimler arasında kurulacak iş birliklerinin; iklim kriziyle mücadele, toprak sağlığının korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, ziyarete ilişkin, "Onarıcı tarım, yalnızca üretimi değil, toprağı, suyu ve yaşamı birlikte koruyan bir yaklaşım. Bornova'da bilimin rehberliğinde yürüttüğümüz bu çalışmaların üniversitelerle buluşması bizler için çok değerli. Yerel tohumdan biyoçeşitliliğe uzanan bu yol, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Üniversitesi, Yerel Yönetim, Güncel, Tarım, Son Dakika

