Adıyaman Valisi Varol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Varol, mesajında, Türk milletinin hürriyeti söz konusu olduğunda tüm varlığıyla iradesine sahip çıkan büyük bir millet olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin devletine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirten Varol, "Ülkemizin bekasını hedef alarak devletimizin bütünlüğünü parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilmiştir. O gece, istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden 252 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece gösterilen direnişin sadece bir darbenin önlenmesi değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin de kanıtı olduğunu ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bizlere düşen görev, birliğimize daha çok sahip çıkmak, ülkemizi daha da güçlendirmek ve ileriye taşımaktır. Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi millet ve demokrasi için sokaklara dökülen tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."