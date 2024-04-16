Adıyamanlı kadın girişimci Mardin\'de çağrı merkezi kurdu, 85\'i kadın 100 gence iş imkanı sağladı

Adıyamanlı kadın girişimci Emine Kardeş, Mardin'de kurduğu çağrı merkezinde 85'i kadın 100 gence iş imkanı sundu.
3 çocuk annesi 55 yaşındaki Kardeş, uzun yıllar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve enerji üzerine projeler gerçekleştirdi.
Gençleri düzenli gelir elde edecekleri bir işe kavuşturmak isteyen Kardeş, Kızıltepe ilçesindeki Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin kişilik altyapıya sahip "Ülkem İMG" adıyla çağrı merkezi kurdu.
Çağrı merkezinde, aldıkları eğitimin ardından istihdam edilen 85'i kadın 100 genç, özel şirketlerin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların çağrılarını karşılıyor.
"Ağustos'a kadar hedef 1000 istihdama ulaşmak"
Emine Kardeş, AA muhabirine, Güneydoğu'nun birçok şehrinde sivil toplum kuruluşlarıyla uyguladığı projelerle bölgeye hizmet sunduğunu, daha sonra kendi hazırladığı projeleri hayata geçirdiğini söyledi.
"Bilişim geleceğin mesleği ve bunun için çağrı merkezi, yazılım ve enerji üzerine yoğunlaştım. Şırnak'ta kadınlarla bunun üzerine çalışırken, projeler üretirken bir çağrı merkezi kurmaya karar verdik. Hem kendime bir kadın olarak söz verdim hem de 1500 kadını toplantıya çağırdım ve onlara da bir söz verdim. Burada tamamen çağrı merkezi olarak dizayn edilmiş bir yer kurduk." diyen Kardeş, ilk etapta 85'i kadın 100 genci istihdam ettiğini, bu gençler arasında şehit yakını, gazi ve özel gereksinimli bireylerin de olduğunu aktardı.
Henüz yolun başında olduklarını anlatan Kardeş, "İstihdamı günden güne artırmayı planlıyoruz. Şu anda 100 kişi istihdam ediliyor. Ağustos ayına kadar hedef 1000 istihdama ulaşmak. Yine kadın istihdamına ağırlık vereceğim. Çünkü toplumun temel taşı kadın, anne... Gençlerin önünü açmak, onları ileriye taşımak, hayallerini gerçekleştirmek için kadınlara daha çok öncelik tanıyorum." ifadesini kullandı.
Kardeş, özel sektör ya da kurumlardan talep olması halinde Mardin merkezde 3 bin, diğer ilçelerde de 5 bin kişiyi istihdam edecek altyapıya sahip olduklarını dile getirdi.
"Gelecekte biz de işimizi kurmak istiyoruz"
Çağrı merkezinde istihdam edilen gençlerden 21 yaşındaki Dilara Aslan, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra iş arayışına girdiğini kaydetti.
Aslan, çağrı merkezinde çalışmaya başladıktan sonra geleceğe dönük hedefinin de değiştiğine işaret ederek, "Emine hanım gibi biz de kendi işimizi kurmak istiyoruz. Emine hanım gibi başarılı kadınları idol olarak görüyoruz." dedi.
Hilal Kaçar da ev hanımı iken aile bütçesine katkı sunmak için çalışmak istediğini, bu iş fırsatını duyunca hemen başvurduğunu ve çalışmaya başladığını söyledi.
Merve Işıkhan ise kadınlara öncelik tanınan bir işte çalıştığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Buna katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Burası, kadınların rahat çalışabileceği, kendisini ifade edebileceği ve ayakları üzerinde durabileceği bir ortam. Çok mutluyuz burada olmaktan." diye konuştu.
Abdulkadir Bilgin de kadın istihdamının yoğun olduğu bu iş ortamında kendilerinin de ihmal edilmediğine değinerek, kentte bu tür istihdam alanlarının artmasını arzu ettiklerini belirtti.
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