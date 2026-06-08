Adli Bilimlerde Yapay Zeka Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Adli Bilimlerde Yapay Zeka Çalıştayı Düzenlendi

08.06.2026 13:01
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Ankara Üniversitesi ve HAVELSAN işbirliğiyle adli bilimlerde yapay zeka kullanımı ele alındı.

Ankara Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve HAVELSAN işbirliğiyle "Adli Bilimlerde Yapay Zeka Çalıştayı" düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Araştırma ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan çalıştayda, adli bilimlerde yapay zeka kullanımının etik, teknik ve hukuki boyutları ele alındı.

Çalıştayda konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Tuncay Ankara, Ankara Üniversitesi ile uzun yıllardır ortak çalışmalar yürüttüklerini, işbirliğinin adli toksikoloji ve veteriner fakültesi gibi farklı akademik alanları kapsadığını ifade etti.

Ankara, parmak izi incelemelerinde geçmişte farklı ülkelerde geliştirilen yazılımlardan yararlandıklarını belirterek, yaklaşık 2 yıl önce HAVELSAN mühendislerince geliştirilen yerli ve milli parmak izi yazılımının kullanılmaya başlandığını söyledi.

Geçen yıl yapay zeka destekli Adli Palinoloji Laboratuvarını faaliyete geçirdiklerini anımsatan Ankara, laboratuvarda polenler, sporlar ve bitki türevli uyuşturucu maddelerin tespitine yönelik olayların zaman ve mekanla ilişkilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Ankara, olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının eğitimlerinde kullanılmak üzere Gölbaşı'ndaki Kriminal Daire Başkanlığı yerleşkesinde bir eğitim kampüsünün yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

"Yapay zeka adli bilimlerde yeni imkanlar sunuyor"

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan, çalıştayın TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirterek, Yapay Zeka Destekli İnsan ve Hayvan Kemik Tanımlama Sistemi geliştirilmesinin projenin önemli çıktılarından biri olduğunu aktardı.

Orhan, adli bilimlerin yalnızca laboratuvarlarda yürütülen teknik analizlerden ibaret olmadığını, suç araştırmalarından delil değerlendirmelerine, kimliklendirme çalışmalarından adli tıp uygulamalarına kadar insan hayatı, hukuk ve toplumsal güvenliği doğrudan ilgilendiren çok boyutlu bir alan olduğunu söyledi.

Yapay zekanın adli bilimlerde hız, doğruluk, standardizasyon ve karar destek mekanizmaları açısından yeni imkanlar sunduğunu belirten Orhan, "Çalıştayda ele alınacak derin öğrenme, makine öğrenimi, biyometrik veri analizi ve dijital adli bilim uygulamaları gibi konuların, Türkiye'nin adli dijital vizyonuna katkı sunacağını düşünmekteyiz." dedi.

Ankara Üniversitesi olarak araştırma ve inovasyonu yalnızca akademik yayınlarla sınırlı görmediklerini kaydeden Orhan, üretilen bilginin topluma, kamu kurumlarına, sanayiye ve karar alma süreçlerine katkı sunmasını önemsediklerini dile getirdi.

"Çalıştay, Türkiye'de ilk kez düzenleniyor"

Ankara Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Okan Ekim, Türkiye'de adli bilimler ve yapay zeka alanındaki paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan çalıştayın bu alanda düzenlenen ilk etkinlik olduğunu söyledi.

Proje sürecinde farklı kurum ve kuruluşlardan çok sayıda paydaşla bir araya geldiklerini ifade eden Ekim, çalıştay kapsamında düzenlenecek eğitimler ve uygulamalar aracılığıyla katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağını, yeni akademik ve kurumsal işbirliklerinin oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan da yapay zekanın kriminal inceleme süreçlerinde oluşturduğu dönüşüm, uzmanlara sağladığı destek ve kurumun bu alandaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, eğitim stantlarını ziyaret ederek adli bilimler ve yapay zeka alanındaki güncel uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Havelsan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adli Bilimlerde Yapay Zeka Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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