Adli Tıp Günleri'nde üçüncü gün adli genetik ve adli bilişim oturumları yapıldı

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen "Uluslararası Adli Tıp Günleri"nde üçüncü gün oturumları sona erdi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ile kriminal uzmanlarının katıldığı kongre devam ediyor.

Başkanlığını Jandarma Kriminal Başkanı Tuğgeneral Sinan Şen ve Adli Tıp Kurumu (ATK) Malatya Grup Başkanı Doç. Dr. Mucahit Oruç'un yaptığı "Kitlesel Felaketlerde Adli Tıp Hizmetleri ve Bilirkişilik" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan "Türkiye'nin Afet Yönetim Sistemi", Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Avrasya Adli Bilimler Bölge Müdürü Melahat Elif Günçe Eskiköy "Kitlesel Felaketlerde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Faaliyetleri", Ukrayna Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Enstitüsü Ulusal Bilimsel Merkezi Uluslararası İşbirliği ve Yabancılarla Çalışma Bölümü Başkanı Dr. Ihor Sych "Ukrayna'da Adli Antropoloji Alanında Ulusal Kapasite Geliştirme: Dijital Dönüşüm, Kimliklendirme ve Uluslararası İşbirliği", Amerikan Adli Bilimler Akademisi (AAFS) Başkanı ve Denver Adli Tıp Ofisi Baş Uzmanı Uzman Dr. James Caruso "Uçak Kazalarında Ölü Muayene ve Keşif" ve Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanı Uzman Dr. Murat Kamalak "Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 Depremlerinde Adli Tıp Hizmetleri ve Bilirkişilik" konularında sunumlar yaptı.

"Adli Genetik ve Bilirkişilik" konulu ikinci oturuma Gazi Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Akar ve Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Abacı Kalfoğlu başkanlık etti.

Oturumda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Daşdemir "Adli Genetikte Genotip Bilgisinden Fenotip Tayini ile İlgili Güncel Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nihan Hande Akçakaya "Adli Tıp Kurumunda Moleküler Otopsi Çalışması ve Güncel Gelişmeler", Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu "Büyük Veriden Adli Kanıta: Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Dizileme (NGS) Yaklaşımları", Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Taştekin "Kan ve Semen Lekeleri Analizinde Güncel Gelişmeler" ve İngiltere Edge Hill Üniversitesi Akıllı Görsel Hesaplama Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ardhendu Behera "Adli İncelemelerde Yapay Zeka Kullanılarak Tek Hücre Segmentasyonu ve Sınıflandırması" konularında sunumlar yaptı.

Başkanlığını TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Şimşek'in yaptığı günün üçüncü oturumunda "Adli Bilişim ve Bilirkişilik" görüşüldü.

Oturumda, Saint-Petersburg Sivil Havacılık Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Dr. Ivan Sıparov "Deepfake ile Üretilen Seslerin Tespitinde Güncel Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar", TÜBİTAK BİLGEM Veri Kıymetlendirme Birimi Sorumlusu Dr. Emrah Başaran "Deepfake ile Üretilen Görüntülerin Tespitinde Güncel Gelişmeler ve Karşılaşılan Zorluklar", Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanı Adnan Keçe "Adli Bilişimde Yapay Zeka Ajanlarının Kullanılması: Dijital Delillerin Ön İncelenmesi ve İlişkilendirilmesi", Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı Zafiyet Yönetimi Daire Başkanı Dr. İsmail Erkek "Siber Olay Müdahale ve Dijital Adli Delillendirme Süreçlerinin Yerli Bir Yazılım Platformu ile Bütünleşik Yönetimi" ve TÜBİTAK Uzay Görüntü İşleme Grubu Takım Lideri Dr. Mehmet Ali Arabacı "TÜBİTAK Adli Kanıt İnceleme Platformu" konularında sunumlar yaptı.

"Dünyada Adli Tıp/ Adli Bilimler ve Bilirkişilik" konulu günün son oturumunun başkanlığını Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Muharrem Ürgüp ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan üstlendi.

Oturumda, Birleşik Krallık Kent Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Prof. Dr. Robert Edward Green "Adli Bilimlerde Yapay Zekanın Kullanımı ve Riskleri", Cezayir Mustafa Üniversite Hastanesi Adli Tıp Bölümü Cezaevi Hekimliği Birimi Başkanı Prof. Dr. Djamil Azzouz "Cezayir Adli Tıp Kurumunun Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik", Somali Emniyet Kriminal Başkanlığı Adli Tıp Birimi Başkanı Albay Mohamed Mohamud Ahmed "Somali Emniyet Kriminal Başkanlığı Adli Tıp Biriminin Organizasyon Yapısı ve İşleyişi" ve Arnavutluk Adli Tıp Kurumu Başkanı Uzman Dr. Bledar Xhemalı "Arnavutluk Adli Tıp Kurumunun Organizasyon Yapısı ve Bilirkişilik" konularında sunumlar yaptı.

Kongre, 27 Eylül'de sona erecek.