Adli Yıl Resepsiyonu Yargıtay'da Yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek Katılmadı - Son Dakika
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Adli Yıl Resepsiyonu Yargıtay'da Yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek Katılmadı

Adli Yıl Resepsiyonu Yargıtay\'da Yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek Katılmadı
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2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde Havuzlu Bahçe'de bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, HSK ve Yargıtay üyeleri ile çok sayıda yargı mensubu katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise resepsiyona katılmadı.

(ANKARA) - 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığı Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi, HSK ve Yargıtay üyeleri ile çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise resepsiyona katılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adli Yıl Resepsiyonu Yargıtay'da Yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek Katılmadı - Son Dakika

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