Adli Yıl Resepsiyonu Yargıtay\'da Yapıldı, Adalet Bakanı Gürlek Katılmadı

(ANKARA) - 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla Yargıtay Başkanlığının ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Yargıtay Başkanlığı Havuzlu Bahçe'de düzenlenen resepsiyona Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Başkanvekili Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi, HSK ve Yargıtay üyeleri ile çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise resepsiyona katılmadı.