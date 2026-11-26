Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alındıktan sonra 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.