Adliyeye gönderilen 5 şüphelinin arasında Bulls Yatırım Başkanı Akkaya da varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akkaya ile birlikte toplam 5 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alındıktan sonra 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kemal Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: DHA
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