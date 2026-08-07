ADNOC'un Gemilerine Hürmüz'de Saldırı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), son bir haftada Hürmüz Boğazı'nda gemilerinden üçünün saldırıya uğradığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ADNOC'un personeline ve varlıklarına yönelik "sebepsiz saldırılardan" önemli ölçüde etkilenmeye devam ettiği ifade edildi.

Bu zorlu koşullara rağmen ADNOC'un müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandığına işaret edilen açıklamada, ABD/İsrail ile İran Savaşı'nın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda üçü bu hafta olmak üzere ADNOC'a ait 15 geminin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıya uğradığı belirtildi.

ABD/İsrai ile İran arasındaki savaşın başından bu yana ADNOC'un 15 gemisine yönelik söz konusu saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Şirket bünyesinde görev yapan personelini, şirket varlıklarını ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak operasyonları sürdürmek için gerekli önlemleri alacaklarına işaret edilen açıklamada, ticari gemilerin uluslararası su yollarından güvenli ve kesintisiz geçişinin sağlanması çağrısı yapıldı.