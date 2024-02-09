ADOB, çocuklara opera ve baleyi tanıtmak için yeni bir proje başlattı

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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ilkokul çağındaki çocuklara opera ve balenin mutfağını görmeleri, bir eserin sahnelenmeden önceki aşamalarını, sanatçıların çalışmalarını öğrenmeleri için "Opera Tur" isimli yeni bir projeyi hayata geçirdi.

ADOB Müdürü Volkan Kıran, Opera Sahnesi'nde yürütülecek projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sanat hakkında bilgi sahibi olmalarının en önemli görevleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kıran, "İlkokul 3 ve 4'üncü sınıftaki çocuklarımıza dikkatimizi vererek, onlarla beraber Opera Tur projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bir temsil değil. Çocukları günlük rutinimizin içine dahil edeceğiz." dedi.

Proje kapsamında, öncelikle projenin rejisörü Zeynep Utku'nun çocuklara fuaye alanında program hakkında bilgi vereceğini belirten Kıran, "Aslında Opera Sahnesi kocaman bir dünya. İzleyicilerimiz de sadece iki saat süren temsili izleyerek buradan ayrılıyorlar. Atölyelerimiz var, bale topluluğumuzun çalıştığı salonlar sabaha kadar açık. Koromuz, solomuz, orkestramız çalışma halinde devamlı. İstiyoruz ki, çocuklarımıza işin mutfağını gösterelim." diye konuştu.

Terzihaneden, marangozhaneye operayı keşfedecekler

Fuayedeki bilgilendirmeden sonra çocukların marangozhane, terzihane, demirhane, bale ve koro stüdyolarına geçeceğini, sahnedeki çalışmaları görme, sanatçılarla buluşma imkanını yakalayacağını anlatan Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marangozhaneye gittiğimizde sadece orada çalışan arkadaşlarımız olmayacak. Onları orada bazı sürprizler bekleyecek. Marangoz önlüğü giymiş bir sanatçı orada bir tahtayı yontarmış gibi yapacak birden şarkı söyleyecek. Terzihanede de benzer sürprizler olacak. Çocukları eğlenceli bir etkinlik bekliyor."

Bu aşamanın ardından programın öğrencilerin fuaye noktasında görüş, düşünce ve hislerini kaleme almasıyla sona ereceğini söyleyen Kıran, bir eğitim projesi de olan bu çalışmayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli görüşmeleri yaptıklarının altını çizdi.

"Her organizasyonda 20-25 çocuğu misafir edeceğiz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hangi okuldan öğrencilerin geleceğini ADOB'a bildireceğini ifade eden Kıran, şunları kaydetti:

"Her organizasyonda 20-25 çocuğu misafir edeceğiz. Hem ekonomik hem sosyal açıdan operaya yakın olmayan ama bu sanatları öğrenme hevesi olan öğrencilerimizin burada olmasını çok arzu ediyoruz. Devlet Opera ve Balesi, ülkemizin çok kıymetli bir kurumu ve buradaki sanat dallarına ilişkin öğrencilerimizin bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Gelecekte mesleklerini seçerken bir çocuğun aklında da burası olabilir, 'günün birinde eskiden bir kuruma gitmiştim, dans eden, keman çalan birisi vardı, onun gibi olmak istiyorum.' diyebilir."

Kıran, projenin 13 Şubat Salı günü başlayacağını, daha çok çocuğa erişmek istedikleri için de organizasyonun her salı gerçekleştirileceğini söyledi.

Öğretmenlere "öğrencileri operaya getirin" çağrısı

Öğrencilerin çalışmaları devam eden temsilleri de izleyebileceğini ve merak ettiklerini soruları sanatçılara yöneltebileceğini belirten Kıran, "İstiyoruz ki çocukları buradan bir şey öğrenerek ya da hayatı boyunca 'ne kadar güzeldi' diyebileceği bir hayalle gönderebilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukların operanın hangi bölümünü gezeceği, onlara hangi şarkıların söyleneceği, sanatçıların özel olarak hangi kostümleri giyeceğinin belirlendiğini, marangozhanede takacakları baretlerin bile hazır olduğunu anlatan Kıran, şöyle konuştu:

"Projenin uzun soluklu olmasını çok arzu ediyorum. Dekor tasarımcımız Özgür Usta'nın ürettiği, fuaye alanına yerleştirilen ve öğrencilerin düşüncelerini yazacağı tahta küpte, etkinlik sonrasında bir sürü fikir olsun ve o fikirler sonra bizi yönlendirsin istiyoruz. Okullarımızda görev yapan özellikle müzik ve resim öğretmenlerimizden, sanata ilgi duyan öğrencilerini operaya getirmelerini bekliyorum. Lütfen bizimle iletişime geçsinler. Operanın kapıları ardına kadar açık. Gelsinler yaptığımız işi çocuklarımıza öğretelim ve geleceğin sanatçılarını kazanmaya başlayalım."