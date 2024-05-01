ADOB Modern Dans Topluluğu 'Payidar' Eseriyle Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ADOB Modern Dans Topluluğu 'Payidar' Eseriyle Seyirciyle Buluştu

ADOB Modern Dans Topluluğu \'Payidar\' Eseriyle Seyirciyle Buluştu

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, Bürge Kayacan'ın koreografi ve rejisiyle sahneye taşıdığı 'Payidar' eserini sanatseverlerle buluşturdu. Eser, Yunan mitolojisindeki Eros ve Thanatos'un ilişkisini denge arayışındaki danslarla betimliyor. Kostüm ve dekorun sade tutulduğu eserde, dansçılar bedensel bir anlatımla ölüm ve yaşamı seyirciyle buluşturuyor.

01.05.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğunun, yaşam ile ölümü mitolojik karakterler ve dans ile yorumladığı "Payidar" eseri sanatseverlerle buluştu.

Bürge Kayacan'ın koreografi ve rejisi ile sahneye taşınan, Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın müziklerinin yer aldığı eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilendi.

Eser, Yunan mitolojisinde, iyilik ve yaşamı temsil eden Eros ile ölümü temsil eden Thanatos'un ilişkisini galip gelme çabasından çıkarak, denge arayışındaki danslarını hayat ve ölüm olarak betimliyor.

Ölüm ve yaşamı, bedensel bir anlatımla seyirciyle buluşturan eserde, kostüm ve dekor sade tutularak insanın ön plana çıkması hedeflendi. ?

Almina Ayyıldız, Asya Canbulat, Beste Üstün, Deniz Uzuner, Gülşah Bakır, İlke Sayıner, Sevgül Eylül Atak, Atahan Tepe, Burak Kayıhan, Eren Çelebi Kutlu, Hakan Özenalp, Mert Bozkurt, Özkan Gültekin, Şuayip Efe Uzun, Sercenk Yücel ve Mustafa Özçelik'in dans ettiği eserin sahne tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Bülent Arslan ve Barış Karataş üstlendi.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Ankara, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADOB Modern Dans Topluluğu 'Payidar' Eseriyle Seyirciyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:25:37. #1.11#
SON DAKİKA: ADOB Modern Dans Topluluğu 'Payidar' Eseriyle Seyirciyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement