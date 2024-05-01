ADOB Modern Dans Topluluğu \'Payidar\' Eseriyle Seyirciyle Buluştu

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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğunun, yaşam ile ölümü mitolojik karakterler ve dans ile yorumladığı "Payidar" eseri sanatseverlerle buluştu.

Bürge Kayacan'ın koreografi ve rejisi ile sahneye taşınan, Antonio Vivaldi ve Johann Sebastian Bach'ın müziklerinin yer aldığı eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilendi.

Eser, Yunan mitolojisinde, iyilik ve yaşamı temsil eden Eros ile ölümü temsil eden Thanatos'un ilişkisini galip gelme çabasından çıkarak, denge arayışındaki danslarını hayat ve ölüm olarak betimliyor.

Ölüm ve yaşamı, bedensel bir anlatımla seyirciyle buluşturan eserde, kostüm ve dekor sade tutularak insanın ön plana çıkması hedeflendi. ?

Almina Ayyıldız, Asya Canbulat, Beste Üstün, Deniz Uzuner, Gülşah Bakır, İlke Sayıner, Sevgül Eylül Atak, Atahan Tepe, Burak Kayıhan, Eren Çelebi Kutlu, Hakan Özenalp, Mert Bozkurt, Özkan Gültekin, Şuayip Efe Uzun, Sercenk Yücel ve Mustafa Özçelik'in dans ettiği eserin sahne tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını ise Bülent Arslan ve Barış Karataş üstlendi.