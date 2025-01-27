Adresi Olmayan Ev'in Kanada Premiyeri - Son Dakika
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Adresi Olmayan Ev'in Kanada Premiyeri

Hatice Aşkın'ın filmi 'Adresi Olmayan Ev', 31. Victoria Film Festivali'nde prömiyer yapacak.

27.01.2025 12:16
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Hatice Aşkın'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Adresi Olmayan Ev" filmi, Kanada prömiyerini "31. Victoria Film Festivali"nde yapacak.

Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos'un yapımcılığını yaptığı film, festivalde "En İyi Uzun Metraj Film" kategorisinde yarışarak, 9 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Avrupa'nın prestijli fonlarından Eurimages'ı kazanan filmin hikayesinde, açgözlülük, kibir, şehvet, öfke, kıskançlık, tembellik, savurganlık, ihanet ve şiddet suçlarından birini işleyenler unutulma yasasıyla yargılanıyor.

Suçu işleyen kişilerin ölümleriyle birlikte sahip oldukları tüm eşyalar toplanarak mülkiyetlerine el konuluyor ve suçluların kişisel eşyaları ile cesetleri öğütme fabrikasında öğütülerek izleri hayattan tamamen siliyor.

Türkiye- Yunanistan ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda 14 Ocak'ta hayatını kaybeden Bedia Ener'in yanı sıra Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Bedia Ener, Ayşen İnci, Elit Andaç Çam, Seren Fosforoğlu, Sevim Erdoğan, Cem Uras, Yeliz Bozkurt ve Şan Bingöl yer alıyor.

Feza Çaldıran'ın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müziklerini Nassos Sopilis ve Saki Çimen hazırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adresi Olmayan Ev'in Kanada Premiyeri - Son Dakika

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