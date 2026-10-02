ADSO yeni sezonu yarın Carmina Burana ile Oğuzhan Kavruk yönetiminde açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), yeni sezonu yarın dünyaca ünlü "Carmina Burana" eseriyle açacak.

ADSO Müdürü Utku Kapcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekimin ilk haftası sezona başladıklarını, mayıs 2027'de kapanışı gerçekleştireceklerini söyledi.

Sezonu yarın Alman besteci Carl Orff'un dünyaca ünlü eseri "Carmina Burana" ile açacaklarını belirten Kapcı, konserin hava şartlarından dolayı saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Provaları süren konseri Daimi Şef Oğuzhan Kavruk'un yöneteceğini anlatan Kapcı, konserde orkestraya Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile Antalya Karma Çocuk Korosu'nun eşlik edeceğini dile getirdi.

Talih, aşk, bahar: Carmina Burana

Alman besteci Carl Orff'un 1935-1936 yıllarında bestelediği "Carmina Burana", Orta Çağ'dan bugüne ulaşan şiirlerden seçilen metinleri müzikle buluşturuyor.

Eserde talih, aşk, bahar, yaşamın geçiciliği ve değişen kader gibi temalar işleniyor. Eserin başlangıcında ve sonunda yer alan "O Fortuna" bölümü, klasik müzik repertuvarının en bilinen eserleri arasında bulunuyor.

Daimi Şef Kavruk'un yöneteceği konserde soprano Ayşe Şenoğul, tenor Burak Dabakoğlu ve bariton Faik Mansuroğlu, solist olarak sahne alacak.

Çocuk korosunun hazırlıklarını Osman Gazi Akçalı, Elvan Vural Akçalı, Yavuz Kelebek ve Sonat Coşkuner üstlenecek.