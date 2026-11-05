Aegean uçağına bomba ihbarı yapıldığı belirtildi, Malpensa'daki aramada iz yok

Aegean uçağına bomba ihbarı yapıldığı belirtildi, Malpensa'daki aramada iz yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik'ten Milano'ya sefer yapan Aegean Havayolları uçağı için bomba ihbarı yapıldığı belirtildi. Milano'daki Malpensa Havalimanı'na inen uçakta bomba imha ekiplerince yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı.
Yunanistan'ın Selanik kentinden İtalya'nın Milano kentine giden Aegean Havayolları'na ait uçak için bomba ihbarında bulunulduğu belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik-Milano seferini gerçekleştiren Aegean Havayolları uçağı için bomba ihbarı yapıldı.
Milano'daki Malpensa Havalimanı'na inen uçakta bomba imha ekiplerince yapılan aramada şüpheli bir duruma rastlanmadı.
Kaynak: AA
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