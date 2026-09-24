AES anketinde eğitim çalışanlarının yüzde 91,2'si önlük zorunluluğuna karşı çıktı - Son Dakika
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AES anketinde eğitim çalışanlarının yüzde 91,2'si önlük zorunluluğuna karşı çıktı

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AES anketinde eğitim çalışanlarının yüzde 91,2\'si önlük zorunluluğuna karşı çıktı
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AES'in sene başı anketine göre eğitim çalışanlarının yüzde 37,2'si okullarını eğitim öğretime hazır bulmuyor, yüzde 41,1'i temizlik açısından yetersiz görüyor. Katılımcıların yüzde 98,7'si ek ders ücretlerini yetersiz bulurken, yüzde 91,2'si önlük zorunluluğuna karşı çıktı.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirdiği sene başı anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, eğitim çalışanları okulların fiziki durumundan ekonomik koşullara, Bakanlık uygulamalarından eğitim politikalarına kadar pek çok başlıkta ciddi sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) tarafından eğitim çalışanlarının yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen sene başı anketinin sonuçları açıklandı.

Ankete katılan eğitim çalışanlarının yüzde 37,2'si okullarının eğitim öğretime hazır olmadığını ifade etti. Okulların temizlik açısından durumuna ilişkin değerlendirmelerde ise eğitim çalışanlarının yüzde 41,1'i okulların temizlik açısından hazır olmadığını belirtti.

OKULLARDA TEMİZLİK PERSONELİ YETERSİZ

Anket sonuçlarına göre, eğitim çalışanlarının yüzde 12,4'ü okullarında yalnızca bir temizlik personeli, yüzde 24,5'i ise iki temizlik personeli bulunduğunu ifade etti.

Okul güvenliği konusunda ise eğitim çalışanlarının önemli bir bölümünün güvenlik görevlisi uygulamasını desteklediği görüldü. Eğitim çalışanlarının yüzde 94,1'i okullarda güvenlik görevlisi görevlendirilmesi kararını doğru buluyor. Bununla birlikte, ankete katılanların yüze 72,9'u mevcut güvenlik görevlisi görevlendirmesini yeterli bulmuyor.

Okulların ilk gününde güvenlik görevlisi bulunup bulunmadığı sorusuna ise eğitim çalışanlarının yüzde 65,1'i "var", yüzde 34,9'u "yok" yanıtını verdi.

HAZIRLIK ÖDENEĞİ VE EK DERS ÜCRETLERİNDE BÜYÜK MEMNUNİYETSİZLİK

Eğitim öğretime hazırlık ödeneği konusunda eğitim çalışanlarının yüzde 98,4'ü ödeneği yetersiz buldu. Ek ders ücretleri konusunda ise memnuniyetsizlik daha da yüksek bir orana ulaştı. Eğitim çalışanlarının yüzde 98,7'si ek ders ücretlerini yetersiz bulurken, yeterli bulanların oranı yalnızca yüzde 1,3'te kaldı.

NORM FAZLASI ATAMALARA GÜÇLÜ İTİRAZ

Norm fazlası öğretmenlerin atamalarında uygulanan ilçe grupları konusunda da eğitim çalışanlarının önemli bir bölümünün mevcut uygulamaya karşı olduğu görüldü. Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 76,2'si norm fazlası atamalarda ilçe grupları uygulamasını doğru bulmadığını belirtti.

ÖNLÜK UYGULAMASINA YÜZDE 91,2 ORANINDA KARŞI ÇIKILDI

Bakanlığın eğitim ortamlarında hayata geçirdiği bazı uygulamalara ilişkin sorular da ankette önemli sonuçlar ortaya koydu. Sınıflara cep telefonu ile girilmemesi kararını doğru bulmayanların oranı yüzde 77,3, doğru bulanların oranı ise yüzde 22,7 oldu. Önlük giyilmesinin zorunlu tutulmasına ilişkin soruda ise karşı çıkanların oranı yüzde 91,2 olarak gerçekleşti.

MAARİF MODELİ VE EVRAK YÜKÜ ELEŞTİRİSİ

Eğitimcilerin yüzde 90,7'si Maarif Modeli kapsamında gereksiz uygulamalar bulunduğunu ve öğretmen ile öğrenciler açısından evrak yükü oluşturduğunu düşünüyor. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 9,3'te kaldı. Benzer şekilde, eğitimcilerin yüzde 88,4'ü gelişim raporlarının doldurulmasını faydalı bulmadığını ifade etti.

Bakanlığın derslerde kullanılmak üzere sunduğu kaynak kitaplar da eğitim çalışanlarının büyük bölümünden geçer not alamadı. Eğitimcilerin yüzde 90,7'si Bakanlık tarafından sunulan kaynak kitapları yetersiz bulurken, yeterli bulanların oranı yalnızca yüzde 9,3 oldu.

Bakanlık yayınları dışında kaynak kitap kullanılmasının yasaklanması kararına ise eğitimcilerin yüzde 86,6'sı karşı çıktı.

Sendikadan anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Eğitim Sendikası olarak gerçekleştirdiğimiz sene başı anketinin sonuçları, eğitim çalışanlarının sahadaki değerlendirmelerinin karar alma süreçlerinde daha fazla dikkate alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Ortaya çıkan tablo; okulların fiziki ve personel ihtiyaçlarından ekonomik sorunlara, güvenlikten norm fazlası atamalara, ek ders ücretlerinden eğitim politikalarının sahadaki uygulanışına kadar çok sayıda başlıkta eğitim çalışanlarının çözüm beklediğini göstermektedir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak eğitim çalışanlarının taleplerinin siyasi hesapların değil, eğitim çalışanlarının ve eğitimin gerçek ihtiyaçlarının merkezinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler açısından daha sağlıklı koşullarda sürdürülebilmesi için sahadan gelen verilerin dikkate alınmasını ve sorunların kalıcı çözümlerle ele alınmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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