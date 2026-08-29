AFAD Akreditasyon Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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AFAD Akreditasyon Kampı Tamamlandı

AFAD Akreditasyon Kampı Tamamlandı
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Ilgın'da AFAD'ın düzenlediği kamp, 103 ekip ve 1030 personelle afet yönetimini güçlendirdi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca düzenlenen 103 ekip ve 1030 personelin katıldığı İç Anadolu-Akdeniz ve Ege Bölgeleri Akreditasyon Kampı sona erdi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, ilçeye bağlı Bulcuk Mesire Alanı'ndaki programda, AFAD'ın kurulduğu günden bugüne afet koordinasyonu ve afet yönetiminde bütünleşik bir bakış açısıyla mevzuat, plan ve programlar oluşturduğunu belirtti.

Pehlivan, hazırlık, müdahale ve iyileştirme kapasitelerini ilgili kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içinde geliştirdiklerini söyledi.

Eğitim, farkındalık, gönüllülük ve akreditasyon alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Pehlivan, "Bugün itibarıyla arama kurtarma personel sayımız 175 bine ulaştı. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin hedefi konulmuşken bugün 175 bin hedefine ulaşmış durumdayız. İllerimizde il risk azaltma planlarını etkin bir şekilde tatbik ediyoruz, uygulama süreçlerini izleyip değerlendiriyoruz. Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı çerçevesinde iyileştirme çalışmalarını çok etkin bir şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de coğrafyanın özelliği gereği deprem başta olmak üzere taşkın, sel, çığ, heyelan gibi birçok afet türünün yaşanabildiğini hatırlatan Pehlivan, planları yaparken bütün afet türlerini dikkate aldıklarını ve yaşanan hadiselerin tecrübelerini artırdığını vurguladı.

Pehlivan, "Birlikte güçlüyüz." anlayışıyla sivil toplum ve kamu kurumlarının da dahil edildiği gönüllülük ile akreditasyon sistemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kamp bu kapsamdaki çalışmalarımızın somut yansımalarından birisi. Toplam akredite ettiğimiz ekip sayısı 636'ya ulaştı. Bu çok önemli bir rakam. Bu ekiplerimizdeki personel sayısı da 21 bin 102'ye ulaştı. Bakın geçtiğimiz yılın iki katına yakın akreditasyon gerçekleştirdik. İşte bu sizlerin gayretiyle, çabasıyla oluyor."

"376 bin gönüllü"

İnternet üzerinden kayıt olan, kurslara katılan, birebir eğitim alan gönüllülerin de olduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Destek AFAD Gönüllüsü dediğimiz vatandaşlarımızın sayısı 90 bine ulaştı. Ayrıca 'Temel AFAD Gönüllüsü' dediğimiz vatandaşlarımızın sayısı ise 286 bin oldu. Dolayısıyla ikisini topladığınızda 376 bin gönüllü sayısına ulaşmış oluyoruz ki kayıtlı gönüllü sayımız 1 milyon 650 bin. Biz aslında 86 milyon vatandaşımızı bu afet yönetimi, afetlerle mücadele konusunda paydaş sayıyoruz, birlikte olduğumuzu düşünüyoruz, birlikte olduğumuza inanıyoruz. Biliyoruz ki ancak bu sayede afetlere dirençli toplum, afetlere dirençli şehirler, afetlere dirençli Türkiye hedefine ulaşabiliriz."

AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki 29 ilden 103 ekip ve 1030 personelin kampa katıldığını söyledi.

Körpeş, bu kampla, personel koordinasyonunu, haberleşme kabiliyetini, arama kurtarma gücünü, müşterek müdahale kapasitesini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Unutmayalım afet sahasında başarı birlikte hareket eden, birbirine güvenen, aynı hedefe inanan ekiplerle mümkündür. Buradan güçlü bir mesaj veriyoruz. Biz hazırız, birlikteyiz ve insanımızın yanındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kamp boyunca yapılan yarışmalarda derece alan ekiplere çeşitli hediyeler verildi.

Yarın kamp alanı kaldırılacak ve çevre temizliği yapılacak.

Kaynak: AA

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