AFAD Başkanı Su Taşkınlarını Takip Ediyor

AFAD BAŞKANI PEHLİVAN: SU SEVİYELERİ 24 SAAT TAKİP EDİLİYOR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Almus Barajı'ndaki taşkın riskine karşı yürütülen çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi. Pehlivan, barajdaki su seviyesinin dronlar ve teknolojik imkanlarla 24 saat esasına göre takip edildiğini belirterek, "Son 5 gün içerisinde 2 bin 58 personel ve 529 araç görev yaptı" dedi.

Ali Hamza Pehlivan, Yeşilırmak üzerinde bulunan ve su akışını daraltarak sel riskini artırdığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü bölgesinde de Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Pehlivan, bölgede Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını belirterek, AFAD koordinasyonunda DSİ, belediye, karayolları, sağlık ekipleri, emniyet, jandarma, il özel idaresi, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının sahada görev yaptığını söyledi. Pehlivan, şunları söyledi:

"Malumunuz yağışlar açısından verimli bir kış ve arkasından yine yağışların yoğun olduğu bir ilkbahar dönemi geçiriyoruz. Tabii yağmur, berekettir. Çünkü geçtiğimiz yıllarda özellikle kurak dönemler yaşadık. Yağmurların yoğunlaşması tabii ki özellikle barajlarımızın dolması, su kaynaklarımızın bollaşması anlamına geldi. Bir yandan bunun elbette ki sevincini yaşıyoruz. Bununla birlikte tabii ülkemizin muhtelif illerinde taşkınlar yaşadık. Su taşkınları, dere yataklarında, dere yataklarına yakın noktalarda zaman zaman sizler de takip ediyorsunuz. Meteoroloji zaten bunları uyarı şeklinde, biz de AFAD olarak bütün yurtla paylaşıyoruz, illerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Tokat ilimizle ilgili sarı kod uyarısı verilmişti. Tabii süreç içerisinde yağan yağmurlar neticesinde Yeşilırmak zaten belli bir seviyenin üzerine çıkmıştı. Ona bağlı taşkınlar yaşanırken, bir yandan da Almus Barajı'nın artık yüzde 100 doluluk oranına erişmesi, bir yandan Sivas sınırları içerisinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın da tahliye edilmesi gereken aşamaya gelmesiyle birlikte; hem Kelkit Vadisi'nde hem Yeşilırmak Vadisi'nde ve ağırlıklı olarak da Tokat'ın Reşadiye, Almus, Erbaa ve Turhal'a kadar bütün ilçelerimizde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte taşkınlar yaşandı."

'RİSK ANALİZLERİ ÇOK SERİ ŞEKİLDE YAPILDI'

Kriz yönetimine dikkat çeken Pehlivan, "Biz burada aslında sadece bir kriz yönetimi değil, afetlerde hep ifade etmeye çalışıyoruz; özellikle de AFAD'ımızın kurulduğu günden bugüne, kriz yönetiminden, risk yönetimine, yani risk odaklı bir anlayışla afetlerin yönetimine geçiş anlayışıyla bu hizmetler yerine getirilmeye çalışılıyor. Burada en çok bilinen planımız Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokuluyor. Tokat, özelinde yaşadığımız afetler ve afet riskine karşı da bir yandan müdahale, bir yandan risk azaltma çalışması yapıldı. Bunun anlamı şu; elbette ki uyarılar yapıldığında TAMP planı çerçevesinde ki bizim TAMP'ta ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde de 23 ana çözüm ortağı kurum ve kuruluşlarımız var. Ülke düzeyinde biliyorsunuz AFAD Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde, bakanımızın himayelerinde, yerelde de valilerimizin himaye ve kontrollerinde koordinasyonda bu hizmetleri yapıyoruz. Burada da tam anlamıyla bu plan devreye alındı. Tabii risk analizleri çok seri bir şekilde yapıldı. Özellikle de su yatakları söz konusu olduğu için DSİ'yle çok yakın bir temas içerisinde çalışıldı. ve yerel yönetim anlamında da ki Belediye Başkanımız da şu anda burada, baştan beri o da Valimizle birlikte sürekli sahadalardı. Ankara'dan bizler AFAD Başkanlığı olarak Müdahale Genel Müdürümüz ve Tarım Orman Bakanlığı'ndan, DSİ Genel Müdürlüğümüz, karayollarından, belediyeden, il özel idaresinden, emniyetinden, jandarmasından, sağlık ekiplerine kadar hummalı bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Son 5 gün içerisinde burada 2 bin 58 personel görev yaptı. Bu kurum, kuruluşlar ki bunlara Kızılay ve STK'lar da dahil olmak üzere toplamda da 529 araç, bunlar içerisinde başta iş makineleri var, bunun yanında yine biz afet, acil durum yönetim merkezinden gelen talepler doğrultusunda destek illerden, başta çevre iller olmak üzere temin ettiğimiz motopomplar, dalgıç pompalar, botlar, amfibik araçlar gibi bunların hepsini buraya yönlendirdik. Anbean bir yandan su seviyeleri takip edildi. Dronlar devredeydi, hala daha devrede. 24 saat esaslı bu tahkimat hem personel aracılığıyla hem de teknolojik imkanları da kullanarak yapıldı" diye konuştu.

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/ TOKAT, -