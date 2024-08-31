AFAD Bölgesel Ekipler Kampı Programı Samsun'da Başladı - Son Dakika
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AFAD Bölgesel Ekipler Kampı Programı Samsun'da Başladı

AFAD Bölgesel Ekipler Kampı Programı Samsun\'da Başladı

AFAD tarafından 8 ilde gerçekleştirilecek olan bölgesel ekipler kamp programının ilki, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı. Kamp, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu doğrultusunda düzenlenmektedir.

31.08.2024 19:47
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AFAD tarafından 8 ilde gerçekleştirilecek AFAD bölgesel ekipler kamp programlarının ilki, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD Başkanlığı tarafından afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu, bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının afetlere hazır olması, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetinin kazanılması amaçlarıyla "AFAD Karadeniz Bölgesi Akredite Ekipler Kampı" düzenlendi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen ve 1 Eylül'e kadar sürecek kampa 18 ilden 85 araç, 18 sivil toplum kuruluşuna bağlı 35 ekipte 195 sivil toplum gönüllüsü, 65 AFAD personeli, 75 diğer kamu personeli olmak üzere 335 kişi katılıyor.

Bölgesel akreditasyon koordinasyon kampları sırasıyla 6-8 Eylül'de Antalya Çamyuva Alacasu Kamp Alanı, 13-15 Eylül'de İzmir Urla Demirci Köyü Kamp Alanı, 20-22 Eylül'de Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi Kamp Alanı, 27-29 Eylül'de Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde, 27-29 Eylül'de Bursa Kocayayla Kamp Alanı, 4- 6 Ekim'de Diyarbakır Eğil Dicle Kamp Alanı, 11-13 Ekim'de de Tekirdağ Uçmakdere Kamp Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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