AFAD Botu Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

O ANLAR KAMERADA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.