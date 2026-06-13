O ANLAR KAMERADA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp Volkan Civelek'i cansız bedenini dereden çıkarırken botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personelinin hayatını kaybettiği, 4 personelin ise kurtarıldığı olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapıldığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › AFAD Botu Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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