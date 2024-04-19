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AFAD'da İklim Değişikliği Afet Yönetimi (İDAY) projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, İDAY projesinin kapsamı ve amaçları anlatıldı.

Toplantıya, proje kapsamında pilot il seçilen Antalya, Trabzon'dan ve çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirildiği ülkelerden yetkililer de katıldı.

AFAD'ın müdahale konusundaki çalışmalarının yanı sıra risk azaltma çalışmalarının kapsamına da değinilen toplantıda, proje başlangıcından itibaren İklim Değişikliği Afet Yönetimi konusunda AFAD personeline eğitim verildiği, risk analizlerinde bulunulduğu, uyum planları geliştirildiği ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı.

Trabzon ve Antalya'dan gelen yetkililer, proje sonucunda kentlerde gerçekleştirilen değişimlere ilişkin sunumlar yaptı.

Trabzon'da iklim değişikliği sonucu oluşan afetlere karşı önlemler ve risk azaltma çalışmaları doğrultusunda, geçirgen bentler, moloz bariyerleri, sel tırmıkları oluşturulduğu belirtildi.

Proje kapsamında 18 Mayıs 2022'de İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının kurulduğu Antalya'ya ilişkin gerçekleştirilen sunumda, yenilenebilir enerji, deniz kirliliği ve kontrolü, çevre dostu ulaşım ile tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

"Önlem almazsak kötü bir senaryo bizi bekliyor"

AFAD Proje Yönetim Ofisi Başkanı Betül Kurada, toplantıda yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin gerçek bir tehdit olduğunu dile getirerek, "Sanayi devriminden sonra veriler gösteriyor ki bu süreci biz insan eliyle hızlandırıyoruz, hızlandırmışız." dedi.

AFAD'ın İDAY projesi ile Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı hedeflediğini belirten Kurada, bireysel dönüşümün de önemli olduğunu ve vatandaşların da iklim değişikliğiyle mücadelede rol alması gerektiğini söyledi.

Kurada, "Eğer önlem alırsak daha iyi bir senaryo bizi bekliyor, önlem almazsak daha kötü bir senaryo bizi bekliyor ve herkese, gelenlere bunu gösterdik. Önlem almadığımız takdirde kuraklığın çok daha şiddetli olacağını biliyoruz. Sıcak hava dalgasının çok fazla olacağını biliyoruz. Soğuk hava dalgasının daha azalacağını biliyoruz. Bunlar sadece afet demek değil, bunlar yiyecekle yaşayacağımız sorunlar demek, kuraklık demek, tarımsal bir olaya sorun açması, yol açması demek aslında bizim için." ifadelerini kullandı.

Projenin iki bileşeninden birincisinin, iklim değişikliğinin neden olduğu afetlerden kaynaklı risklerin azaltılmasına yönelik olduğunu söyleyen Kurada, şunları kaydetti:

"İkinci bileşen kapsamında 10 belediye ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve AFAD bilim müdürlüklerine gelen temsilcilere biz çeşitli eğitimler verdik. Bu eğitimler farklı dönemlerde devam etti ama asıl yaptığımız çalışma Antalya ve Trabzon'da Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içerisinde ve paydaş katılımıyla birlikte bu illerdeki afet risk azaltma ve iklim uyum eylem planlarının hazırlanmasıydı. Dolayısıyla biz aşağı yukarı 1,5 yıllık bir çalışma sonucunda çok sayıda çalıştayla bu eylem planlarını hazırladık."

Kurada, İDAY projesi ile Antalya için 178, Trabzon için de 182 eylemin bulunduğu planlar hazırlandığını belirtti.