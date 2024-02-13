AFAD Daire Başkanları Hakkari'de Konteyner ve Çadır Kent Alanlarını İnceledi - Son Dakika
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AFAD Daire Başkanları Hakkari'de Konteyner ve Çadır Kent Alanlarını İnceledi

AFAD Daire Başkanları Hakkari\'de Konteyner ve Çadır Kent Alanlarını İnceledi

AFAD daire başkanları Levent Uçarlı ve Güray Karakaya, Hakkari'de konteyner ve çadır kent kurulması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla başlatılan depreme hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, kentin depremselliği değerlendirildi ve çadır ve konteyner kent alanı incelendi. Ayrıca, Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesi de ziyaret edilerek görevlilerden bilgi alındı.

13.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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AFAD daire başkanları Levent Uçarlı ve Güray Karakaya, Hakkari'de konteyner ve çadır kent kurulması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla başlatılan depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kentin depremselliğinin değerlendirildiği toplantıya katılan AFAD daire başkanları Uçarlı ve Karakaya, toplantının ardından Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Otluca köyüne gitti.

Bölgede kurulması planlanan çadır ve konteyner kent alanında inceleme yapan Uçarlı ve Karakaya, daha sonra Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesini inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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