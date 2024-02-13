AFAD Daire Başkanları Hakkari\'de Konteyner ve Çadır Kent Alanlarını İnceledi

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AFAD daire başkanları Levent Uçarlı ve Güray Karakaya, Hakkari'de konteyner ve çadır kent kurulması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatıyla başlatılan depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kentin depremselliğinin değerlendirildiği toplantıya katılan AFAD daire başkanları Uçarlı ve Karakaya, toplantının ardından Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Otluca köyüne gitti.

Bölgede kurulması planlanan çadır ve konteyner kent alanında inceleme yapan Uçarlı ve Karakaya, daha sonra Hakkari Üniversitesi Zeynel Bey Yerleşkesini inceledi, görevlilerden bilgi aldı.