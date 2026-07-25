AFAD\'dan Meteorolojik Uyarılar

AFET ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bugün 13 ile turuncu uyarı ve 22 ile sarı uyarı olmak üzere toplam 35 ile uyarı verildiğini; bu illerde 18 bin 705 personelin, 8 bin 696 araç ile 7/24 esasına göre görev aldığını bildirdi.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; bugün 13 ilimize turuncu uyarı ve 22 ilimize sarı uyarı olmak üzere toplam 35 ilimize uyarı verilmiştir. Meteorolojik olayların, afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. AFAD Başkanlığımız tarafından, meteorolojik uyarı verilen illerimizin valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı verilen illerde, yürütülen çalışmalara destek vermek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından daire başkanı seviyesinde görevlendirilme yapıldığı belirtilerek, "Meteorolojik uyarı verilen illerimizde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan toplam; 18 bin 705 personel, 8 bin 696 araç ile 7/24 esasına göre görev almaktadır. An itibarıyla 514 ihbar alınmış olup tüm ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor; vatandaşlarımızın meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını, alınan tedbirlere riayet etmelerini, önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.