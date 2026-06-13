AFAD: Deprem Sonrası Olumsuz Durum Yok

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin ardından yapılan açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.
Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,
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