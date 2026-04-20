AFAD Engellilere Yönelik Afet Eğitimi Düzenliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, engelli bireylerin afet farkındalığını artırmak için çalıştay düzenliyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 'Engelli Bireylere Yönelik Afet Farkındalık Eğitim Modülü Geliştirme Çalıştayı' düzenledi.

AFAD, engelli bireylerin afetlere karşı kırılganlıklarının azaltılması ve afet süreçlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması amacıyla 'Engelli Bireylere Yönelik Afet Farkındalık Eğitim Modülü Geliştirme Çalıştayı' düzenledi. 20-22 Nisan tarihleri arasında AFAD Başkanlığı binasında gerçekleştirilecek çalıştayın açılışında konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, hayatın her alanında engelli bireylerin var olması ve yaşamlarını en iyi şekilde idame ettirmeleri konusunda devlet ve millet olarak sadece bugün değil, geçmişte de çeşitli çalışmaların olduğunu ifade ederek, "Toplumda dezavantajlı olarak nitelendirilen bireylerimizin topluma kazandırılması, tedavi ihtiyaçları varsa bunların yapılması, eğitim ihtiyaçları varsa bunların bilinebilmesi için türlü çeşit çalışmalar yapılmıştır. Afet anında müdahale ekiplerinin elbette ki bütün insanlarımıza yönelik olarak azami hassasiyetle yaklaşması, bununla birlikte kırılgan bireylerimize, dezavantajlı bireylerimize, engelli bireylerimize yönelik çok daha fazla hassasiyetle ve bilgili, bilinçli bir şekilde yaklaşması konusu da çok önemli. Aynı şekilde iyileştirme aşamasında yine erişilebilirlik kavramından ve anlayışından da hareketle yine engelli vatandaşlarımızın en uygun şekilde kullanabileceği şekilde inşa önemli. Dolayısıyla burada geliştirilecek modüller sadece engelli bireylerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesinin ötesinde afetlerle mücadele, afet yönetimi konusunda görev almış, görev alacak bütün paydaşların, bütün ekiplerin aynı bilinçle ve azami hassasiyetle hareket etmesini çok önemsiyoruz. Bu bir bütün. Nasıl ki afetleri bir bütün olarak ele alıyoruz; afet yönetiminde de bütün paydaşların aynı anlayış çerçevesinde hareket etmesini çok önemsiyor ve buna göre adım atılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Eda KOÇ-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Güncel, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:15:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.