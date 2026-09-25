AFAD'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu akreditasyon kampı 800 personelle Van'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu akreditasyon kampı 800 personelle Van'da başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD\'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu akreditasyon kampı 800 personelle Van\'da başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Van'da düzenlediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı'na 23 ilden 53 ekip ve 800 personel katıldı. Edremit'teki Fidanlık Parkı'nda çadırlara yerleşen ekipler, konuşmaların ardından kamp ateşi yakarak zaman geçirdi.

Van'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı.

Van Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampa, 23 ilden 53 ekip ve 800 personel katıldı.

Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkı'nda yapılan kamp için kente gelenler, kurdukları çadırlara yerleşti.

Kampa katılan AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, burada yaptığı konuşmada, illerde yapılan akreditasyon kamplarının önem arz ettiğini belirtti.

Kamplarda eğitimlerin yanı sıra personellerin keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Gevrek, şunları kaydetti:

"Bu kampların amacı akredite olan ekiplerimizin bir araya gelmesi, birbirleriyle tanış olması, işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunması, koordinasyonun daha iyi sağlanması, operasyon gücümüzün bir üst seviyeye çıkarılması, bilgi ve görgümüzü de artırmaktır. Ülkemiz önemli bir deprem fay hattı üzerinde bulunuyor ve afet bölgesi. Deprem dışında diğer afetler de zaman zaman oluyor. Son yıllarda ani iklim hareketlerinin olması, çığ, taşkın ve sel gibi birtakım afetleri de beraberinde getiriyor. O nedenle afetlere müdahale, afetlerle mücadele gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Onun için sizlerin varlığı bizim için ayrı bir güç. Sizin gücünüz bizim gücümüz."

Gevrek, "Bu işe gönül veren sizler, ailenizden, evinizden, özel yaşantınızdan fedakarlık yaparak böyle bir kampa geldiniz. Bizler de bu kamp vesilesiyle sizlerle iki gün birlikte olmaktan büyük kıvanç duyacağız. Dolayısıyla afetlere müdahale ve afetlerle mücadele bizim için çok önemli bir alan. Ülke genelinde 665 ekibin ve 22 bine yakın personelin akredite olması, gönüllü olarak buraya gelmesi ve bir işin ucundan tutması emin olun çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise Kahramanmaraş depreminden sonra akreditasyon kamplarına başladıklarını dile getirdi.

Ergin, "Milletimizin canları afetlerde sizlere emanet, sizlerin canlarınız da bize emanet. Burada da nasip olursa bir taslak çalışmamız var. Gönüllülük yasası. Umut ediyoruz ki bu yıl bu yasamız çıkmış olacak. Burada da gönüllülerimizin statüsü, izinleri, afet ve acil durumlarda, eğitimlerde, tatbikatlarda izinleri de kanun altında olacak." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş da ekiplerin bu tür kamplarla afetlere hazırlık ve müdahale kapasitelerine güç kattığını vurgulayarak, "Afetler için sınır tanımaz bir haldeyiz. Bir afet meydana geldiğinde ihtiyaç duyulan şey sadece ekipman değildir, insandır, cesarettir, tecrübedir, koordinasyondur ve en önemlisi yardıma koşma iradesidir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ekipler, çadırların etrafında kamp ateşi yakarak zaman geçirdi.

Kaynak: AA
Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu AnadoluEdremitEğitimGüncelAFADVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
23:45
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya tek golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya tek golle kaybetti
23:26
Pakistan Başbakanı Şerif BM’de Mekke anlaşmasının ülkeye karşı olmadığını söyledi
Pakistan Başbakanı Şerif BM'de Mekke anlaşmasının ülkeye karşı olmadığını söyledi
23:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti Fatih Erbakan’dan yeni seçim kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylıktan çekilmişti! Fatih Erbakan'dan yeni seçim kararı
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 23:59:49. #.0.3#
SON DAKİKA: AFAD'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu akreditasyon kampı 800 personelle Van'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei