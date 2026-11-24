AFAD, Muğla'nın Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
(MUĞLA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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