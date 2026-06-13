AFAD Personeline Taziye Mesajı

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan bir vatandaşımıza yönelik yürütülen çalışmalar sırasında görevli personellerimizin bulunduğu botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelimizin tedavileri sürmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin."