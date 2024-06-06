AFAD, Sakarya'da arama kurtarma eğitimleri veriyor - Son Dakika
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AFAD, Sakarya'da arama kurtarma eğitimleri veriyor

AFAD, Sakarya\'da arama kurtarma eğitimleri veriyor

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimleri veriyor. Eğitimlerde ekip oluşumu, organizasyon, lojistik, güvenlik, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu gibi konular işleniyor. Eğitim sonunda sertifikalar veriliyor.

06.06.2024 12:11
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Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları, olası depremlerde göreve hazırlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü personeline arama kurtarma eğitimleri veriyor.

AFAD Başkanlığının "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" yetiştirme hedefleri doğrultusunda, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEM AKUB) ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Kurtarma Timi (ORKUT) üyelerine yönelik eğitimler yapılıyor.

AFAD İl Müdürlüğünün Sapanca ilçesindeki Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerde, ekip oluşumu, organizasyonu, lojistiği, intikali ve güvenliği; olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, personelin davranış prensipleri, raporlama ve geri bildirim, tahliye ve türleri, tahkimat, makinelerin kullanımı, arama kurtarma enkaz uygulamaları, kesme, kırma, dehliz açma ve benzeri kentsel arama kurtarma çalışmaları gösteriliyor.

Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürü Selçuk Atmacaoğlu, AA muhabirine, MEM AKUB ve ORKUT ekiplerinden 30'ar personele 6 gün boyunca 48 saat süreyle eğitim yaptıklarını, eğitimin sonunda uygulama ve yazılı değerlendirme sınavlarıyla sertifikaların verildiğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Sinem Taşkın Akkuş da daha önce de aldıkları bu eğitimlerde çok faydalı bilgiler öğrendiklerini belirterek, arama kurtarma faaliyetlerinde yapılması gerekenlerle alakalı çalışmaları alanda uygulamalı gördüklerini aktardı.

Öğretmen Özcan Ünlü ise alanda verilen gerçekçi eğitimlerin çok önemli olduğunu düşündüğünü dile getirerek, olası depremde topluma hizmet edebilmek için gönüllü olduklarını kaydetti.

Öğretmen Sedat Gürlek de ilk gün teorik eğitim aldıklarını, daha sonrasında araç gereçleri tanıma, enkaz alanında arama ve canlıya ulaşma uygulamaları yaptıklarını söyledi.

Orman muhafaza memuru Gültekin Taş ise olay yerinde gerekli olan teknikleri, enkaza giriş yöntemleri ve kullanılan teçhizatlarla ilgili çok faydalı bilgi ve tecrübe edindiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, Sakarya'da arama kurtarma eğitimleri veriyor - Son Dakika

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