AFAD, su üstü arama kurtarma eğitimi düzenliyor - Son Dakika
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AFAD, su üstü arama kurtarma eğitimi düzenliyor

AFAD, su üstü arama kurtarma eğitimi düzenliyor

AFAD tarafından gerçekleştirilen su üstü arama kurtarma eğitimi ile boğulma vakalarının yanı sıra sel, taşkın ve su baskını gibi afetlerde hızlı ve etkin müdahale hedefleniyor. Eş zamanlı olarak Diyarbakır, Ankara, Hatay, Tokat, Tunceli ve Kastamonu'da düzenlenen eğitimlere 300 AFAD personeli katıldı. Eğitimlerde personele temel su güvenliği, boğulma olaylarına müdahale yöntemleri, su üstünde arama ve kurtarma teknikleri, ekipman kullanımı ve ilk yardım gibi konularda eğitim verildi. Bu eğitimlerle personelin donanımının artırılması ve yaz aylarında artan boğulma vakalarına hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

05.06.2024 13:15
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) gerçekleştirilen "su üstü arama kurtarma eğitimi" ile boğulma vakalarının yanı sıra sel, taşkın ve su baskını gibi afetlerde hızlı ve etkin müdahale hedefleniyor.

Diyarbakır, Ankara, Hatay, Tokat, Tunceli ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı eğitimlere 300 AFAD personeli katıldı.

Personele uzman eğitmenlerce 5'er günlük periyotlar halinde "temel su güvenliği", "boğulma olaylarına müdahale yöntemleri", "su üstünde arama ve kurtarma teknikleri", "ekipman kullanımı" ve "ilk yardım" gibi konularda eğitim verildi.

Su üstünde akıntılı sulara karşı zorlu eğitimden geçen personelin, sel ve su taşkını gibi olası afetler ile sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında artan boğulma vakalarına müdahalede donanımının artırılması hedefleniyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılan AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, AA muhabirine, sel, su taşkını ve boğulma vakaları gibi su üstünde yaşanabilecek olaylara karşı kapasiteyi artırmak için eğitimlere hız verdiklerini söyledi.

Belirlenen illerde su üstü arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Şalcı, "Bu eğitimler temel ve ileri düzey olarak iki bölümden oluşuyor. Temel eğitimler 5 gün sürüyor. 5 gün içerisinde suya giren personelimiz, suyun içerisindeki hareket tarzını, bot kullanmayı ve sudan kazazedeyi çıkarma yöntemlerini çalışıyor. Hedefimiz kapasitemizi en üst seviyeye getirmek, yaz aylarında boğulma vakalarına, sellerde ve taşkınlarda ise insanımıza en hızlı şekilde müdahale edip onları kurtarmak." dedi.

Bu yıl 600 personel eğitim alacak

Şalcı, öncelikli olarak AFAD personeline arama kurtarma eğitimi verdiklerine işaret etti.

Geçen yıl 120 personele söz konusu eğitimin verildiğini kaydeden Şalcı, "Kendi içimizdeki eğitimler bittikten sonra özellikle belediye, itfaiye ve sivil toplum örgütlerine de bu eğitimleri vereceğiz. 6 Şubat 2023'te gördük ki; AFAD'ın tek başına yetmesi mümkün değil. O yüzden yerel ekiplerle, kamu kurumlarıyla, belediyelerle ortak çalışmalar içerisine girip, gücümüzü biraz daha yükseltip hızlı bir müdahale yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Diyarbakır'da 60 kişinin eğitimi tamamladığını, yine 60 kişilik bir grubun eğitim alacağını anlatan Şalcı, ülke genelinde bu sene 600 kişiye eğitim verileceğini dile getirdi.

Şalcı, yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkati çekerek, özellikle su kanalları ve akarsuların çok daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

"Yüzmeyi bilmiyorsanız çok dikkat etmek gerekiyor. Boğulanların genellikle küçük yaştaki çocuklar olduğunu biliyoruz. Burada çocuklardan ziyade anne babaların çok daha dikkatli olması gerekiyor." diyen Şalcı, kimi zaman da sudaki kişiyi kurtarmak isteyenlerin boğulduğunu ifade etti.

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için suya atlamak yerine bir ip atarak ya da odun dalı uzatarak kurtarmaya çalışmanın daha doğru olduğunun altını çizen Şalcı, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de aranması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, su üstü arama kurtarma eğitimi düzenliyor - Son Dakika

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