AFAD ve Birleşik Krallık İşbirliği Geliştiriliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ile bir araya geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, Morris, Ankara'da AFAD Başkanlığını ziyaret ederek, Pehlivan ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2021'de imzalanan "Afet Risk Azaltma ve İnsani Yardım Mutabakat Zaptı" kapsamındaki çalışma ve faaliyetler ile afetlerle mücadele konusunda işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konular ele alındı, değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.