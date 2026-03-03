AFAD ve Diyanet İşleri İşbirliği Ziyareti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Hamza Pehlivan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

AFAD'ın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığının işbirliği içinde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede, Gazze başta olmak üzere yardıma ihtiyaç duyan tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda AFAD koordinasyonunda yürütülen insani yardım faaliyetlerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından sağlanan destekler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında birlikte yürütülen çalışmalar ele alındı.

Afet farkındalığı ve gönüllülük çalışmaları, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin yapılacak doğru davranış şekilleri ile afet bilincinin toplumun tamamına yayılmasını sağlamak amacıyla kurumlar arasında devam eden işbirliği konularının değerlendirildiği görüşmede, afet ve acil durum faaliyetleri ve insani yardımlar konusunda AFAD Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı arasındaki koordinasyon ve muhtelif iş birliği konuları başta olmak üzere ilgili çeşitli hususlarda istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.