AFAD ve Gelibolu İşbirliği Görüşmesi

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'a makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette ikili, Gelibolu Belediyesi ile AFAD arasında yapılabilecek işbirliği konuları ile belediyenin çalışmalarını görüştü.
Soyuak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AFAD'ın bölgedeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Görüşmede, yerel yönetim ve afet yönetimi arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
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